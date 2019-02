Non solo Milan e Inter: su Bergwijn spunta anche il Napoli

Non solo Milan e Inter sulle tracce di Steven Bergwijn, 21 anni, attaccante nativo del Suriname in forza al PSV. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il giovane olandese, già oggetto di un derby di mercato tutto milanese, sarebbe infatti finito nel mirino del Napoli, che potrebbe parlarne nell'ambito della trattativa col PSV per Lozano.