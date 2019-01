© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aggiornamenti di mercato direttamente dalla redazione di Sport Mediaset. Secondo quanto riportato dal notiziario sportivo, l'Inter avrebbe chiesto in prestito Alfred Duncan al Sassuolo: il club neroverde però se ne priverebbe solo nel caso in cui vada a vuoto il tentativo del Milan per Sensi. La beneamata inoltre continua a premere con la Samp per Andersen: nel caso in cui i blucerchiati rifiutino le avance nerazzurre in questa sessione se ne riparlerebbe per l'estate.