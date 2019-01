Non solo Napoli. Anche il Torino si muove per Lazzari della SPAL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Napoli su Manuel Lazzari, esterno della SPAL autore di una grande prima parte di stagione in Serie A. Secondo Tuttosport anche il Torino, in vista di giugno, lo ha inserito in cima alle proprie priorità di mercato sotto indicazione di Walter Mazzarri. La richiesta estense di 20-25 milioni, però, rende la trattativa piuttosto complessa.