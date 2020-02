vedi letture

Non solo OL-Juve. Tutte le ultime di formazione su Real Madrid-Manchester City

Non solo Lione-Juventus. Il tabellone di Champions League questa sera regala anche il big match fra Real Madrid e Manchester City, sfida di andata che si giocherà al Santiago Bernabeu.

SORPRESE IN CASA REAL MADRID? Il principale dubbio di Zinedine Zidane è sull'impiego dal 1' di Gareth Bale. In Spagna sono in tanti ad immaginare qualche sorpresa nell'undici di partenza di Zizou, solito creare scompiglio rispetto alle indicazioni della vigilia soprattutto nei big match. A poche ore dal fischio d'inizio, così, il modulo più probabile sembra essere il 4-4-2 col gallese (e non Vinicius) in coppia con Benzema. A centrocampo, oltre a Modric, Casemiro e Kroos ci sarà Fede Valverde.

STERLING TORNA TITOLARE? Pep Guardiola sta ancora valutando, ma molto probabilmente Raheem Sterling riuscirà a partire dall'inizio. L'attacco del solito 4-3-3 del tecnico catalano sarà completato da Mahrez e Aguero, con Bernardo Silva sulla linea dei centrocampisti con Rodri e De Bruyne e Fernandinho spostato ancora in difesa al fianco di Laporte.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Valverde, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Aguero, Sterling