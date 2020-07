Non solo Osimhen. Lille e Napoli, maxi-affare con 4 giocatori? Sul piatto anche Ghoulam

Nuove indiscrezioni relative al trasferimento di Viktor Osimhen dal Lille al Napoli. A fare il punto sulla trattativa è il quotidiano francese 'La voix du Nord', giornale molto vicino alle vicende di casa Lille. Per vendere l'attaccante nigeriano e il difensore brasiliano Gabriel Magalhães la richiesta della società francese è di 105 milioni di euro, 80+25. Una cifra troppo alta per il Napoli, che vorrebbe inserire nella trattativa ben due contropartite tecniche: Adam Ounas, calciatore in prestito al Nizza nell'ultima stagione, e Faouzi Ghoulam, terzino sinistro che ha già militato in Ligue 1 con la maglia del Saint Etienne. "Con questi due giocatori - si legge - l'esborso economico dovrebbe ridursi di un terzo".