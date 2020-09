Non solo Perisic-Bayern: l'Inter rifiuta anche la prima proposta del PSG per Skriniar

vedi letture

Non solo quella del Bayern per Ivan Perisic. L'Inter, spiega Sportmediaset, considera per adesso non sufficiente anche la proposta del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. Se per il croato i bavaresi propongono 12, a fronte di una richiesta di 15, la forbice è più ampia coi parigini. Proposta da 50 milioni per il difensore, la richiesta è di 65.