Non solo Piatek. Genoa, stamattina le visite mediche di Sturaro

Fonte: Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Piatek al Milan. Quella di oggi sarà anche la giornata buona per la definitiva fumata bianca del ritorno di Stefano Sturaro al Genoa. Il centrocampista torna in rossoblù dopo il triennio alla Juventus e i primi mesi di questa stagione allo Sporting Lisbona, dove non ha collezionato neanche una presenza. Fra pochi minuti, alle ore 9, il giocatore è atteso dal Genoa per le visite mediche di rito.