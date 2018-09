Non solo Piatek: il Genoa pronto a sfruttare la panchina lunga

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davvero difficile rinunciare ad un attaccante da nove gol in cinque partite, ma il Genoa ha costruito una squadra dalla panchina lunga e dalle molte alternative, per cui per la sfida al ChievoVerona Ballardini potrebbe anche decidere di cambiare diversi elementi dopo la pesante sconfitta patita contro la Lazio. Favilli in particolare scalpita dopo aver recuperato la migliore condizione, ma la frase di Ballardini in conferenza ("Ci sarà un cambiamento ma a livello tecnico") non esclude una sperimentale coppia di granatieri, magari con un fantasista alle loro spalle.