Non solo Pirlo. La Juve affida il futuro ai senatori: scrivanie pronte per Buffon e Chiellini

La Juventus agli juventini. Il prossimo sbarco di Andrea Pirlo sulla panchina dell’Under 23 - sottolinea il Corriere di Torino - ribadisce la linea della società bianconera di inserire i senatori nei quadri tecnici e dirigenziali. E’ il caso anche di Giorgio Chiellini e Gigi Buffon, che prenotano un futuro nel club, in giacca e cravatta, seguendo il solco tracciato da Pavel Nedved. I leader di questi anni lastricati di successi, possono continuare a vincere, in panchina o dietro alla scrivania. La Juve ha subito creduto in Pirlo. Lo ha bloccato e tesserato, permettendogli di frequentare il Master a Coverciano necessario per allenare in A. L’idea è di crearsi in casa una specie di Pep Guardiola, che a suo tempo partì dalla squadra B del Barcellona.