Non solo Roma, anche Juventus e Napoli alla finestra per El Shaarawy

Non solo il possibile ritorno alla Roma. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, Stephan El Shaarawy piace anche a Juventus e Napoli in vista della prossima finestra di mercato. L'esterno d'attacco classe '92 si è trasferito in Cina allo Shanghai Shenhua lo scorso luglio, ma sogna già di rientrare in Serie A.