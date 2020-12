Non solo Roma. El Shaarawy proposto anche a Milan e Inter. E c'è pure l'Arsenal

vedi letture

Il futuro dell’esterno d’attacco Stephan El Shaarawy potrebbe essere ancora in Italia. Il giocatore dopo la fine dell’esperienza con lo Shanghai Shenhua vuole tornare in Europa per continuare a giocare su alti livelli e conquistare un posto al prossimo Europeo. Secondo FCinternews.it il classe ‘92 sarebbe stato offerto sia al Milan sia all’Inter nelle ultime ore con la Roma che resta sempre sullo sfondo (a ottobre era a un passo dal suo tesseramento) e l’Arsenal come alternativa lontano dal nostro paese. L’Inter ha però come priorità un centrocampista centrale, viste le probabili uscite di Eriksen e Nainggolan, e una punta fisica che possa fare da alter ego di Lukaku. Ma l’opzione El Shaarawy non sarà comunque scartata a priori.