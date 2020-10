Non solo Skriniar, il Tottenham ha chiesto Demiral alla Juventus: secco no dei bianconeri

Non solo Milan Skriniar dell'Inter, il Tottenham continua la sua ricerca di un difensore in Italia e pensa anche a Merih Demiral della Juventus. Come riporta la BBC, gli Spurs avrebbero già effettuato un sondaggio coi bianconeri per il centrale ex Sassuolo, non trovando però le risposte desiderate: la Vecchia Signora, dopo averlo recuperato dal grave infortunio al ginocchio, non è infatti intenzionata a lasciarlo andare in questa finestra di mercato.