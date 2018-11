Non solo Superclasico: le partite del weekend da non perdere

Dopo la pausa per le Nazionali tornano i campionati e le coppe internazionali: River Plate-Boca Juniors è la gara del weekend ma non solo: occhio anche al "Wanda Metropolitano" e al derby londinese, mentre in Brasile sta per essere assegnato il titolo. Queste le partite da seguire:

ATLETICO-BARCELLONA

Madrid, questa sera alle 20,45

Diego Simeone cerca la prima vittoria contro il Barça in Liga. Il successo permetterebbe ai colchoneros il sorpasso in classifica. Intanto i catalani si presentano al "Wanda Metropolitano" senza Coutinho né Rakitic. Grande chance per Arturo Vidal a centrocampo. Per l'Atlético problemi in difesa, con Godin, Gimenez e Juanfran infortunati. Recuperati invece Savic, Koke, Diego Costa, Lucas Hernandez e Lemar.

TOTTENHAM-CHELSEA

Londra, oggi alle 18,30

Londra Est contro Londra Ovest, Londra operaia contro Londra bene, Pochettino contro Sarri. Il bilancio sorride ai Blues anche se nell'ultimo confronto diretto gli Spurs furono in grado di espugnare "Stamford Bridge" per 3-1. Chelsea ancora imbattuto, Tottenham che finora non ha mai pareggiato in campionato ed è reduce da 4 vittorie consecutive fra Premier League e coppe. Un successo permetterebbe agli Spurs, ora sotto di un punto, il sorpasso in classifica. Pochettino è pronto a riavere Eriksen, mentre Vertonghen, Sanchez e Rose sono out. Sarri deve rinunciare a Kovacic e davanti si contendono una maglia Giroud e Morata.

RIVER PLATE-BOCA JUNIORS

Buenos Aires, questa sera alle 21

Al primo posto, nella lista delle 50 cose di sport da fare prima di morire stilata dall'Observer, c'è seguire Boca Juniors-River Plate a Buenos Aires. "Fa sembrare l'Old Firm (il derby di Glasgow, ndr) una partita tra bambini delle elementari", scrive il più antico domenicale al mondo. Il Superclásico, per un appassionato di calcio, non ha bisogno di grandi presentazioni. Quello di stasera, calcio d'inizio ore 21 italiane al Monumental, per la prima volta vale la Copa Libertadores. E non è, una volta di più, una sfida come le altre.

VASCO DA GAMA-PALMEIRAS

Rio de Janeiro, domani alle 20

Penultima giornata del campionato brasiliano e Palmeiras a un passo dal titolo. Un successo regalerebbe al Verdão il 10° titolo, record assoluto per una squadra brasiliana. Il Vasco non può permettersi passi falsi: la zona retrocessione è a soli 4 punti quando mancano due giornate alla fine.