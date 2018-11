Non solo talento: De Paul corre e lotta per tutti. Il 10 trascina l'Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C’è sempre Rodrigo De Paul, nei successi dell’Udinese. Dopo l’errore dal dischetto contro l’Empoli, dopo l’esonero di Velazquez, dopo la pausa per le gare delle nazionali, i friulani tornano in campo e la loro certezza con il numero 10 è sempre lì. Ha più classe di tutti i compagni di squadra, ma la notizia è che si impegna anche molto di più. Corre, lotta, sgasa, cade e si rialza: l’azione dell’1-0 sulla Roma, il gol che ha decisivo l'esordio fortunato e vincente di Nicola, è un riassunto perfetto della partita dell’argentino. L'azione del possibile 2-0, un remainder della classe di questo giocatore. Non più fumoso, non più incostante: talentoso lo è sempre stato, ora ha fatto l’unico salto di qualità che potesse fare. È diventato affidabile.