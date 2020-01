© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Tonelli potrebbe non essere l'unico centrale difensivo in arrivo alla corte di Claudio Ranieri alla Sampdoria. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, la società blucerchiata starebbe lavorando ancora su Daniele Rugani della Juventus. La valutazione del giocatore si aggira sui 25 milioni di euro, ma i bianconeri avrebbero aperto le porte ad un dilazionamento dei pagamenti. Pista aperta per gennaio, con Rugani che poi dovrà decidere se accettare Genova per rimettersi in gioco dopo una stagione vissuta praticamente tutta in panchina.