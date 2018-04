Non solo Venezia. Anche l'Hellas punta mister Zironelli

Fonte: TuttoC.com

L'Hellas Verona è ancora in corsa per la salvezza in Serie A, ma attenzione ai possibili piani B in vista del futuro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, il presidente Maurizio Setti sarebbe rimasto colpito dalle prestazioni di Mauro Zironelli sulla panchina del Mestre. Una possibile idea per il futuro, insomma, anche perchè di contatti concreti ancora non ce ne sono stati.