Non solo Vereout. Napoli, in casa Fiorentina piace anche Pezzella

Fra i profili seguiti dal Napoli per la prossima stagione, scrive Tuttosport, c'è anche quello di German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina. Per il momento quello per l'argentino è un semplice apprezzamento, anche perché vista l'imminente cessione del club gigliato non potrebbe essere diversamente, ma l'idea c'è. E chissà che nel corso dei discorsi per Jordan Veretout non si possa parlare anche dell'ex Betis.