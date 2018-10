Non tutti sono come Piatek. Il Genoa e i tanti flop di questi anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Repubblica edizione Genova oggi in edicola fa il punto sul futuro di Krzysztof Piatek, calciatore seguito da mezza Europa dopo l'exploit di questo avvio di stagione.

L'altra faccia della medaglia, però, sono i tanti investimenti di questi anni che non si sono rivelati fruttuosi. Tanti i calciatori transitati a Genova negli ultimi anni che si sono rivelati vere e proprie meteore: Masiero, Wilson, Potenza, Domingo, Brivio, Strasser, Roman, Lazarevic, Frison, Fatic, Gucher, Aleksic, Federico Rodriguez, Seymour, Jorquera, Ariaudo, Rudolf, Jelenic, Hallenius, Roger Carvalho, Pinau, Ribas, Piscitella, Merkel, Melazzi, Ferronetti, Toszer, Tzorvas, Rafati, Cabral, Tambè, Bergdich, Mussis, Bruno Gomes, Gakpe, Capel, Matavz, Gabriel Silva, Cissoko, Orban, Gentiletti, Landre.

L'ultimo in ordine di tempo è Claudio Paul Spinelli. Arrivato in estate dal Tigre per quattro milioni di euro, il calciatore è già stato dirottato in prestito al Crotone, dove finora ha trovato utilizzato solo 8 minuti.