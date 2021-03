"Non vinciamo da un mese ma sono tranquillo". Rivedi Ranieri prima di Bologna-Samp

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Bologna, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato anche della vittoria che manca ai suoi da un mese: "È vero però le prestazioni mi lasciano sufficientemente tranquillo perché io voglio il massimo e sempre di più. Ci siamo preparati bene, sappiamo quello che ci aspetta. Il Bologna è una squadra che là davanti hanno dei giocatori che possono inventare. Hanno grandissimi giocatori, non hanno un centravanti vero, ruotano in molti e portano molti uomini in attacco. Per cui dobbiamo fare una partita fatta veramente bene".