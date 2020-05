"Non voglio più sentirmi sopportato". Così Alessandro Matri ha annunciato l'addio al calcio

"Non voglio più sentirmi sopportato. Non avrei mai pensato di vincere tre Scudetti, non posso certo lamentarmi della mia carriera. Posso dire di aver realizzato i miei sogni”. Con queste parole, nella giornata di ieri, Alessandro Matri ha annunciato il suo addio al calcio giocato. Cresciuto nelle giovanili del Milan dove ha esordito nel 2003, ha vestito poi le maglie di Prato, Lumezzane, Rimini, Cagliari, Juventus, ancora Milan, poi Fiorentina, Genoa, di nuovo Juve, Lazio, Sassuolo e infine Brescia. Sette presenze e una rete in Nazionale, nel suo palmares ci sono tre Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia con la Juventus, poi era nella rosa che ha vinto la Champions e la Supercoppa Europea col Milan.