Normal One a confronto: Di Francesco sfida il gigante Klopp

Barba e occhiali. Spaghetti e hamburger. Jurgen Klopp ed Eusebio Di Francesco hanno scherzato molto, anche sulle loro similitudini. La vera distanza tra i due, però, l’ha rimarcata lo stesso tecnico della Roma: “Lui ha dimostrato più di me, io devo fare tanto. Sono contento di poter giocare questa semifinale, sarà una grande emozione". Una chiosa, al non riuscito tentativo di unire tedesco e italiano nel concetto del nuovo che avanza. Affascinante, ma non sempre rispondente al vero.

A livello europeo, sarà la sfida tra un gigante e un allievo. Jurgen Klopp non ha quasi nulla da dimostrare, se dovesse centrare la finale non sarebbe neanche la più sorprendente della sua carriera. Ne ha giocata una col Borussia Dortmund, che a differenza del Liverpool non ha cinque Champions League in bacheca. È uno dei più acclamati allenatori europei, e lo è da qualche anno ormai: per capirsi, Zinedine Zidane ha una carriera molto più corta.

Di Francesco arriva alla semifinale non per caso, ma in maniera inattesa. È lo sfidante, nel duello che Anfield e l’Olimpico si divideranno in due puntate. È il giovane allenatore che ha apertamente dichiarato di ispirarsi a Klopp. E le similitudini possono essere inseguite sul campo, ma sono evidenti soprattutto nel modo di vivere questo lavoro. Klopp ha amato, più di altri a cui è stata affibbiata, la definizione di Normal One. Di Francesco ha normalizzato la Roma, con la sua rivoluzione silenziosa. Rimane da scoprire se, nel processo, non gli sia riuscito di far diventare i giallorossi straordinari.