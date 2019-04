Notte di fuochi d'artificio: i tifosi dell'Ajax disturbano la Juventus

Massimiliano Allegri se lo aspettava. "Tanto i nostri giocatori non dormono mai la notte...". Tra il serio e il faceto, aveva già preventivato la possibilità che poi è diventata realtà: i tifosi dell'Ajax hanno accompagnato la notte dei giocatori della Juventus, sotto al loro hotel, con fuochi d'artificio, scooter a gas aperto e clacson. Per disturbare il sonno bianconero e per avere un piccolo vantaggio a favore per i propri beniamini. Non il massimo della sportività in scena stanotte ad Amsterdam...

