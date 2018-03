Notte di lacrime e preghiere: Arsenal-Milan, paure a confronto

Fonte: Inviato da Londra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi segna prima vince. È la regola più banale del calcio d’infanzia, quello giocato sull’asfalto. In attesa che la UEFA decida di adottarla per le proprie competizioni, può essere un fattore determinante per la sfida dell’Emirates di stasera. Arsenal contro Milan: miseria e nobiltà, grandi decadute. Due squadre che tremano, all’idea di chinare la testa. Nella grande diversità di due realtà molto lontane, resta un tratto comune: la paura, di prendere gol e della figuraccia.

L’ambiente londinese è nervoso. Le tre sconfitte consecutive in campionato sono ferite fresche, non lenite dalla vittoria sul Watford nell’ultimo turno di Premier League. È una squadra di cristallo, l’Arsenal, che trema al pensiero di prendere gol: sembra tutto troppo facile, dopo il 2-0 di San Siro. Il Milan, viceversa, freme per farlo subito quel gol: non spalancherebbe alcuna porta, ma lascerebbe aperto un qualche spiraglio.

Freme, ma teme. La squadra di Gattuso, per ammissione del suo stesso tecnico, vive su un equilibrio psicologico molto delicato: ha paura di subire, e soprattutto di non smettere più di farlo. Ha costruito una rimonta molto complicata, e aspetta soltanto che la luna di miele con Ringhio. Per ora, Arsenal a parte, di avvisaglie ve ne sono state poche. Ma dopo anni bui anche l’ambiente rossonero è fragile, pronto a ritrovare la cara vecchia depressione. Non che l’aspetti, ma la vede come uno spettro. Per questo, più che passare il turno, il primo imperativo è non prenderle. Offrire una reazione d’orgoglio, o quantomeno non offrire il destro alle scorribande dei Gunners. La paura che il magic moment sia di cristallo e possa rompersi è tanta. Quasi quanto quella dell’Arsenal. Ecco perché chi segnerà per primo potrebbe vincere. Ecco perché, risultato a parte, la gara di stasera sarà soprattutto un esame: di nervi, tra due squadre che devono ancora capire se credono nelle proprie possibilità. Ecco perché, in fin dei conti, Venditti torna sempre utile per raccontare una sensazione.