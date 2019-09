© foto di Federico De Luca

La Fiorentina raddoppia a San Siro, il 2-0 ha una firma speciale: a segnare è Gaetano Castrovilli, al primo gol in Serie A, contro il Milan, squadra per cui ha recente dichiarato di simpatizzare. Tutto nasce dall'ennesima palla persa di Calhanoglu: Milenkovic serve Chiesa che scarica in mezzo, Donnarumma anticipa Ribery ma sul pallone arriva Castrovilli, che scarica potente in fondo al sacco. Notte fonda per il Milan, la Fiorentina raddoppia: 2-0 per i viola (in verde stasera) a San Siro.