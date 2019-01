© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Clamoroso al Dall'Ara: il Bologna perde, al 75', per 4-0 ma col giallo. Ciano intercetta una punizione all'altezza della propria trequarti, mancando certamente la distanza regolamentare della barriera. Banti e gli assistenti però convalidano il gol, Ciano fa tutto il campo di corsa per affrontare Skorupski e superarlo per il 4-0.