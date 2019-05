© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Notte fonda per il Frosinone. Allo scadere della prima frazione, infatti, arriva il terzo gol dell'Udinese, che porta la firma ancora di Stefano Okaka. De Paul recupera palla a centrocampo, arriva al limite e poi apre sul lato destro dell'area per Lasagna. L'attaccante azzurro, davanti a Bardi, è altruista e serve Okaka, che deve solo appoggiare in rete a porta libera.