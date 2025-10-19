Nottingham Forest, buco nell'acqua per Roberto Mancini: nessun accordo trovato

Il Nottingham Forest avrà presto un nuovo allenatore, ma non sarà Roberto Mancini. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, noto esperto di trasferimenti internazionali, in seguito ai colloqui avuti tra l'ex CT dell'Italia e il club inglese delle ultime 24 ore, le parti non hanno raggiunto un accordo. Discussioni e trattative sono andate in scena, ma il tecnico di Jesi non ha trovato la quadra insieme ai Tricky Trees per accomodarsi in panchina dopo l'esonero di Postecoglou.

Nelle ultime ore, intanto, le quotazioni di Marco Silva, attuale tecnico del Fulham, sono incrementate: il Nottingham Forest sarebbe disposto a pagare la clausola per liberarlo sin da subito e hanno promesso al portoghese aumento di stipendio e un mercato a cinque stelle per gennaio. In linea con le ambizioni del proprietario, Evangelos Marinakis, e la sua voglia di fare qualcosa di importante in Europa.

In favore di Mancini la sua passata esperienza vincente in Premier League con il Manchester City tra il 2009 e il 2013, tra la vittoria della FA Cup nel 2011 e il primo titolo di Premier League l’anno successivo. Il City concluse la stagione 2012-13 al secondo posto e Mancini fu esonerato, venendo poi sostituito da Manuel Pellegrini. Dopo la panchina azzurra di Manchester, il tecnico di Jesi ha allenato il Galatasaray, tornando in Italia e all'Inter nel 2014, lasciando nel 2016 e traslocando allo Zenit. Poi la carica di CT dell'Italia e l'Europeo del 2020 vinto, insieme alla mancata qualificazione ai Mondiali 2022. L'ultimo incarico, sempre da commissario tecnico, con l'Arabia Saudita finito però con un esonero dopo 14 mesi.