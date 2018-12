Nove certezze e due dubbi: la Samp si prepara alla Coppa Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo snocciola la formazione. Nell'intervista concessa al canale ufficiale della società, il tecnico della Sampdoria ha presentato la sfida di questa sera contro la SPAL valida per il quarto turno di Coppa Italia. Non c'è infatti tempo per pensare al rotondo successo di sabato scorso contro il Bologna perchè adesso, sempre a Marassi, c'è un avversario tosto in una gara ad eliminazione diretta in una competizione che ha visto i blucerchiati trionfare in ben quattro occasioni. Adesso i tempi sono diversi, tutti ne sono consapevoli, però c'è un'occasione per poter passare il turno e regalarsi un ottavo di finale che la vincente affronterà il prossimo gennaio contro il Milan. I biancoazzurri di Semplici, pronti ad una cinque giorni genovese visto che domenica saranno ospiti anche del Genoa, hanno già giocato in campionato al “Ferraris” contro la Samp. Due mesi fa, era il primo ottobre, arrivò un successo per 2-1 in rimonta: dopo il vantaggio ferrarese di Paloschi hanno risposto Linetty e Defrel. Ma torniamo alla formazione. Il mister doriano ha elencato in ordine sparso chi prenderà parte al match, calcio d'inizio alle 20.45, e noi proviamo a mettere un po' di ordine.

CHI GIOCHERA' - Partendo dalla porta, il primo nome certo è quello di Rafael Cabral. Il portiere ex Napoli collezionerà il suo primo gettone stagionale davanti al suo pubblico in una gara da dentro o fuori. In attacco verrà concessa una chance a Kownacki, che nelle ultime settimane ha dimostrato alcuni “mal di pancia” a causa dello scarso impiego. L'attaccante polacco farà coppia con Defrel, mentre Saponara verrà schierato dal primo minuto nel ruolo di trequartista dopo tre gare in cui è partito dalla panchina. Saranno sicuri di una maglia da titolare Ronaldo Vieira e Jankto in mezzo al campo mentre Colley ritornerà al centro della difesa.

SALA, FERRARI E DUE DUBBI - A completare la scacchiera di Marco Giampaolo ci saranno Sala e Alex Ferrari. In che posizione verranno impegnati i due? L'esterno basso è stato provato più volte anche come interno di centrocampo, ruolo che può ricoprire, mentre nel ritiro di Ponte di Legno l'ex Verona, difensore centrale, è stato impiegato anche come terzino destro. Nel caso in cui il tecnico blucerchiato andasse verso questa direzione potremmo assistere ad una retroguardia con Ferrari, Colley, uno fra Tonelli e Andersen, e Murru con Sala alzato sulla linea dei mediani Vieira e Jankto. Se invece il difensore lombardo dovesse giocare come esterno, Ferrari giocherebbe al fianco del gambiano con l'ex Cagliari, o chissà anche Tavares, a sinistra. A centrocampo potrebbe giocare Praet oppure Ekdal con Vieira che passerebbe sul ruolo di mezzala.