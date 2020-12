Nove giocatore e il tecnico positivi. Il Cittadella non si ferma e sfida il Frosinone per la serie A

Più forte del Covid-19. Senza 9 giocatori più tre membri dello staff, compreso il tecnico Roberto Venturato, il Cittadella si prepara a sfidare il Frosinone questa sera al Tombolato nella sfida, numeri alla mano, più delicata del turno infrasettimanale. Il Cittadella ha vinto quattro delle ultime cinque partite e si è rimessa decisamente in corsa per una promozione diretta in Serie A. E proprio nel momento migliore, ecco le positività. La squadra di Venturato si è avvicinata allo scontro diretto con il Frosinone senza allenarsi davvero, ma solo gestendo i tempi a disposizione per recuperare le fatiche e per sottoporsi ai controlli da protocollo anti Covid. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.