Nove giocatori in uscita: la Roma deve piazzare quasi una squadra

L'edizione odierna di Repubblica-Roma fa il punto sulle tante uscite in vista dalla formazione giallorossa. Ben nove i giocatori pronti per lasciare il club capitolino: Nzonzi, Gonalons, Karsdorp, Schick, Olsen, Pastore, Bianda, Coric e Defrel, che però sembra vicino al Cagliari. 62 milioni di eur a bilancio, tra stipendi e ammortamenti. Serve cedere, adesso, per poi investire sul mercato ai giallorossi.