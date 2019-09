Nove mesi senza 90 minuti: Ribery, uomo immagine Fiorentina

© foto di Federico De Luca

Daniele Pradè, uomo mercato della Fiorentina, lo ha definito FR7. Che non sarà il più originale dei brand ma che è sinonimo d'intenzione e ambizione per la società viola. Franck Ribery è stato presentato all'americana, a Firenze, davanti a un Artemio Franchi gremito, stupito, sorpreso e sorridente. Trentasei anni, al tramonto della carriera, Ribery stava per andare a svernare in Arabia Saudita prima di decidere di fare ancora sul serio e ripartire dall'Europa.

I numeri al Bayern Nell'ultima stagione, Ribery ha giocato in tutto 38 partite per un totale di 1935 minuti. Soltanto tre volte, però, ha giocato tutti i 90 minuti in Bundesliga. Lo ha fatto per due volte nei primi due turni di Coppa di Germania contro Drochtersen e Rodinghausen e sempre nell'agosto del 2018 nella Supercoppa vinta 5-0 contro l'Eintracht Francoforte. L'ultima volta che ha giocato per 90, però, è stato il 22 dicembre scorso, sempre contro l'Eintracht, 3-0 esterno peraltro con una sua doppietta.

I numeri al botteghino Ribery a Firenze è uno da stadio pieno, è uno da record d'abbonamenti e le parole di Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, sono chiare. "Già si vede che in città la maglia di Ribery è molto richiesta. Anche dai turisti. Abbiamo già qualche risultato in questo senso: sta vendendo più di tutti gli altri anche rispetto agli anni scorsi. Certo Franck regala un’immagine mondiale perché ha vinto tanto, ha un profilo internazionale e già portare un giocatore di quel livello alla Fiorentina è un passo avanti". Questo è il dubbio che alcuni osservatori hanno. Ribery regge i ritmi di un campionato come quello italiano? Può essere la stella, con costanza, anche in campo, per la Fiorentina? O lo è soprattutto, non certo soltanto, a livello d'appeal e immagine internazionale?