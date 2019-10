Fonte: Con la collaborazione di Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un bollettino di guerra. Anche in questa stagione, la Roma è alle prese con un impressionante susseguirsi di infortuni. Gli ultimi, in ordine di tempo, quelli rimediati ieri contro il Cagliari da Edin Dzeko e Amadou Diawara, entrambi operati con successo questa mattina.

Senza contare il giovane Devid Eugene Bouah, e il mal di denti di Cetin che s'è poi trasformato in qualcosa di più serio, sono già undici gli infortuni rimediati dai calciatori della Roma durante le partite o le sedute di allenamento. Undici stop in nove gare ufficiali, più di uno a partita. Di seguito il dato.

Gli infortuni dei calciatori della Roma

20 agosto - Leonardo Spinazzola

24 agosto - Diego Perotti

1 settembre - Davide Zappacosta

4 settembre - Cengiz Under

13 settembre - Chris Smalling

25 settembre - Leonardo Spinazzola

29 settembre - Henrikh Mkhitaryan

30 settembre - Lorenzo Pellegrini

4 ottobre - Davide Zappacosta

6 ottobre - Amadou Diawara

6 ottobre - Edin Dzeko