Nove punti in undici gare: la panchina di Inzaghi scotta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sconfitto ma senza demeritare. Il Bologna di Filippo Inzaghi esce a mani vuote dal Dall'Ara, perdendo contro un'Atalanta certamente più forte tecnicamente. Non è bastato il gol a freddo di Ibrahima Mbaye per portare a casa punti, né la coppia - ben assortita - tra Santander e Palacio, molto in forma. Il prezzo pagato dai rossoblù è definito dagli errori, peraltro molto grossi, di Giancarlo Gonzalez e di Mbaye stesso che hanno servito, meglio di Ilicic e Gomez, gli attaccanti avversari, Mancini e Zapata.

Nove punti in undici gare, per una media vicina agli 0,82. Di fatto, se il Bologna continuasse così avrebbe, al termine della stagione, 31 punti. Retrocessione quasi certa, nonostante le ultime in classifica riescano a collezionare più punti verso la fine della stagione. Difficile però non guardare al futuro con una certa preoccupazione. Nelle prime partite c'era un problema offensivo, ora è dietro che la squadra traballa. E così la panchina di Filippo Inzaghi incomincia a scottare, con il rischio - serio - di una sorta di ultima spiaggia: il Chievo Verona al Bentegodi, fra una settimana.