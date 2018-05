'Novità' vs tradizione: tra i Reds nessuno ha giocato finali Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid contro il Liverpool, la finale di Champions League vedrà di fronte la squadra più titolata d'Europa contro una formazione che manca la finalissima della massima rassegna europea dal 2007. Undici anni fa la truppa di Rafa Benitez fu sconfitta dal Milan di Carlo Ancelotti nella notte di Atene dalla doppietta di SuperPippo Inzaghi, mentre la rosa a disposizione di Jurgen Klopp pecca di 'esperienza' sotto questo aspetto. Nei Reds non c'è infatti un giocatore che abbia mai giocato una finale di Champions League, mentre la formazione di Zinedine Zidane è ormai abituata e vuole entrare nella storia: in caso di successo stasera a Kiev, infatti, il Real sarebbe il primo club a conquistare la Champions moderna per tre anni di fila dopo aver infilato la doppietta un anno fa contro la Juventus a Cardiff.

Quel 4-1 fa ancora male dalle parti di Torino mentre il Liverpool sogna in grande. Non può essere diversamente dopo l'ottimo cammino europeo, con Mohamed Salah in formato super che vuole alzare la coppa e contendere il Pallone d'oro ai vari Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Tutto passa da stasera, tutto passa anche dalla condizione del Real Madrid, una macchina da guerra pronta a scrivere una nuova pagina della storia della Champions.