Nucleo italiano cercasi: la Juve prova a tornare al passato

La Juventus e il nucleo italiano. Solitamente il club bianconero ha sempre puntato su giocatori del nostro paese e anche per il futuro, immediato o meno, l'intenzione della società torinese è proprio questa. Lo scorso anno non sono però stati tantissimi i calciatori italiani impiegati con continuità da Massimiliano Allegri. Gli imprescindibili sono stati, di fatto, soltanto due: Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini. A seguire Andrea Barzagli, usato sicuro per il tecnico bianconero, ma i vari Claudio Marchisio, Mattia De Sciglio (complici gli infortuni), Stefano Sturaro, Daniele Rugani e Federico Bernardeschi (anche lui spesso in infermeria) non hanno trovato molto spazio.

In estate difficilmente cambieranno le cose e questo fa capire quanto il calcio italiano sia in crisi, anche se non è solo questo dato a mettere il problema in primo piano, vedi la non qualificazione della nostra Nazionale al Mondiale in Russia. Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola torneranno alla base dopo l'esperienza all'Atalanta e dovranno mettersi alla prova per cercare spazio, e con ogni probabilità arriverà a Torino anche Matteo Darmian, pronto ad alternarsi con De Sciglio sulla corsia di destra. Bernardeschi avrà forse più spazio ma restiamo comunque ben lontani da quella Juventus che anni fa dava dieci o undici giocatori all'Italia, rendendola una delle Nazionali più competitive al mondo. Le parole della dirigenza della Vecchia Signora fanno capire che l'obiettivo è quello di poter tornare a essere una squadra più italiana che internazionale, resta però da capire in quanto tempo la Juve riuscirà a centrare l'obiettivo.