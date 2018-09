Numeri horror per il Frosinone. Così la salvezza diventa utopia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora una sconfitta per il Frosinone. Una pesante sconfitta. La Roma cala il poker contro i ciociari, al termine di una partita dove i ragazzi di Longo non sono mai entrati in partita. Zero gol segnati in sei giornate, sedici subiti. Peggior attacco e peggior difesa del campionato, numeri che fanno decisamente preoccupare i tifosi dei canarini.

NUMERI HORROR - Appena un punto in classifica, nessun gol segnato e ben sedici subiti. Se il Frosinone non è ultimo in classifica è solo per la penalità inflitta al Chievo, altrimenti i Ciociari sarebbero soli in fondo alla classifica. Numeri decisamente preoccupanti, che rischiano seriamente di compromettere il campionato appena iniziato. L'esempio del Benevento è ancora fresco nella memoria di tutti.

LE SCELTE DI LONGO - Il tecnico del Frosinone è giovane e preparato ma sicuramente ha bisogno di esperienza in serie A. Contro la Roma le scelte iniziali, sicuramente coraggiose, non hanno portato i frutti sperati. Anzi, il modulo ed i giocatori scelti hanno permesso alla Roma di dominare. La difesa a tre contro il quartetto offensivo è stato un azzardo, una squadra come il Frosinone, che deve salvarsi, deve cercare di adattarsi alla squadra avversaria senza concedere troppo. Anche la scelta degli interpreti non ha convinto: Pinamonti è un giovane di belle speranze, ma contro Fazio e Manolas ha faticato tantissimo. Decisamente meglio con l'ingresso di Daniel Ciofani, uno che la serie A l'ha già vissuta. Certo, non sono queste le partite che il Frosinone deve vincere per salvarsi, ma subire così tanto può essere fatala dal punto di vista psicologico.