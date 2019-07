Numeri nove: dalla solitudine alla ricerca della felicità

Fonte: Sportitalia

© foto di PhotoViews

La solitudine cambia proprietario, e dai numeri primi si trasferisce ai numeri nove. Tanti, forse troppi, sono infatti gli esempi di centravanti che vivono la loro estate in una condizione di precaria instabilità: in attesa della telefonata che potrebbe restituire un sorriso che sembra dimenticato. L’esempio “italiano” più rappresentativo è quello legato a Mauro Icardi, costante tanto nelle sedute individuali quanto nell’aggiornare sui propri profili social rispetto agli sforzi fisici sostenuti per tenere il passo degli attuali compagni nerazzurri che del progetto fanno parte, impegnati in Tourneè in giro per il Mondo. Una situazione che dovrà sbloccarsi anche se al momento latitano offerte vicine alla valutazione da 80 milioni che l’Inter ha identificato. La stessa, milione più milione meno, che lo United vorrebbe incassare dall’altro grande scontento dell’estate. Romelu Lukaku è ufficialmente infortunato, ma le sue espressioni dalla panchina di Solskjaer lasciano intendere la smania di voler raggiungere al più presto la squadra e l’allenatore che ha identificato per il proprio futuro professionale: l’Inter e Antonio Conte. Con le cessioni che i nerazzurri stanno programmando verrà costruito un nuovo assalto al fortino dei Red Devils. In casa Milan i cedibili sono stati identificati in Andre Silva e Cutrone, bloccati dalla bagarre Monaco e dallo scarso appeal del Wolverhampton. Mentre il Napoli, che punta ai massimi livelli con i nomi di Pepè, James senza disdegnare l’idea Icardi, potrebbe infine decidere di fare a meno del suo attuale riferimento avanzato Milik. Una solitudine momentanea, dunque, destinata a cambiare le sorti della seconda fase del mercato.