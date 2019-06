Nuova Champions - Albania, si naviga fra scandali e poche licenze UEFA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il campionato albanese è attualmente la periferia d'Europa. 36esima nel ranking, la Federazione sta affrontando un periodo non certo florido, per usare un eufemismo. La squadra dominatrice degli ultimi anni, lo Skenderbeu, è di fatto fuori dai giochi per una lunga squalifica e molti club sono in forte crisi economica. Mantenere una squadra di vertice costa circa un milione di euro, cifra irrisoria se paragonata al resto del Vecchio Continente. Vediamo lo scenario attuale:

FORMAT: 10 partecipanti per 36 partite con le squadre che si affrontano 4 volte.

RICAVI: il campionato albanese verte su un sistema centralizzato. La Katergoria Superiore è in esclusiva per 4 anni a una compagnia satellitare che distribuisce 600mila euro, a sua volta suddivisi attraverso il piazzamento in classifica, al cammino nella coppa nazionale e nelle competizioni europee.

LIVELLO SODDISFAZIONE: la crisi economica albanese che coinvolge anche il calcio porta l'eventuale riforma del format, comunque ritenuto soddisfacente, in secondo piano. In questa stagione solamente 4 squadre hanno ottenuto la licenza UEFA. Oltre alle prime tre classificate, è stato necessario ripescare la sesta in classifica poiché la quarta classificata (Flamurtari) non aveva i requisiti minimi richiesti e la quinta classificata (Skenderbeu) ha subito una squalifica di 10 anni dalla UEFA per match fixing.

DOMINIO SKENEDERBEU: lo scandalo che ha travolto il club ha riaperto un campionato che sembrava morto. Non a caso quest'anno il torneo ha un vincitore diverso.

POSIZIONE SULLA RIFORMA CHAMPIONS: di apertura. L'attuale sistema di qualificazione alle coppe europee già rende molto complicata la qualificazione non solo alla Champions League, ma anche all'Europa League dove anche chi retrocede dal massimo torneo continentale deve affrontare dei playoff contro avversarie più quotate. L'ingresso di una terza competizione europea può garantire maggiore continuità a livello continentale. Dubbi sulla suddivisione per criteri geografici della terza coppa, che potrebbe causare problemi diplomatici tra paesi non in buoni rapporti.

Ultimi dieci anni

2010 - Dinamo Tirana

2011 - Skenderbeu

2012 - Skenderbeu

2013 - Skenderbeu

2014 - Skenderbeu

2015 - Skenderbeu

2016 - Skenderbeu

2017 - Kukesi

2018 - Skenderbeu

2019 - Partizani

Record vittorie consecutive: 6

Skenderbeu (2010/11-2015/16)