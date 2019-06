Nuova Champions - Belgio, l'obiettivo reale è un torneo del Benelux

Ottavo nel ranking UEFA, il Belgio è in una posizione abbastanza centrale a livello europeo che le consente di portare rappresentanti a misurarsi con le grandi d'Europa. Certamente i tempi in cui l'Anderlecht vinceva la Coppa UEFA e il Mechelen la Coppa delle Coppe sono lontani. Tutto questo "grazie" a un connazionale, Jean-Marc Bosman, la cui sentenza nel 1995 ha sì permesso ai giocatori dell'Unione Europea di spostarsi liberamente all'interno dell'area, ma anche creato una divario incolmabile fra i migliori 5 campionati e gli altri.

FORMAT: 16 partecipanti per 40 partite suddivise in due fasi. La regular season vede 30 incontri con sfide di andata e ritorno. La seconda fase vede le prime sei accedere a un gironcino di 10 partite per il titolo e il playoff Europa League con le squadre dal settimo al quindicesimo posto alle quali si aggiungono le prime tre classificate della seconda divisione che danno vita a due gironi da 6 squadre ciascuno e dieci partite.

RICAVI: l'ultimo contratto stipulato è salito da 75 a 80 milioni di euro. La classifica finale incide sulla distribuzione dei ricavi.

SODDISFAZIONE: per rendere il campionato più interessante nel 2009 è stato suddiviso in due fasi. Tuttavia il prodotto non può competere con i grandi campionati europei, per questo anche sull'onda di quanto accade nel calcio femminile si è riparlato recentemente di un campionato del Benelux, o meglio un campionato con le migliori squadre belghe e olandesi. I dirigenti dei migliori club belgi hanno incontrato il CEO della Football Association belga, Peter Bossaert, per valutare la fattibilità del progetto. Economicamente potrebbe far svoltare le squadre dell'area belga e olandese, dall'altra parte non manca lo scetticismo dei tifosi legati ai derby e meno inclini a spostarsi per affrontare squadre di un altro paese a meno che non siano di primissimo piano.

POSIZIONE SULLA NUOVA CHAMPIONS: scetticismo allo stato attuale su quello che sarà il torneo del futuro. A oggi il Belgio, grazie ai risultati degli ultimi cinque anni, si è assicurato un posto fisso nella fase a gironi più una squadra che può qualificarsi attraverso i playoff. Lo storico delle belghe nel torneo più importante le vede quasi sempre fuori al primo turno salvo l'exploit del Gent nel 2015-16. Il nuovo scenario renderebbe a dir poco ardua la possibilità di entrare al gran ballo delle big.

Ultimi dieci anni

2010 - Anderlecht

2011 - Genk

2012 - Anderlecht

2013 - Anderlecht

2014 - Anderlecht

2015 - Gent

2016 - Brugge

2017 - Anderlecht

2018 - Brugge

2019 - Genk

Record vittorie consecutive: 5

Anderlecht (1963/64-1967/68)