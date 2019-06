Nuova Champions - Bulgaria, felici del sistema. Si teme di uscire dai radar

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche un campionato da anni senza storia come quello bulgaro è legato fortemente al contesto nazionale. A maggior ragione se il progetto Champions dal 2024 dovesse prendere quota. Il paese est europeo rischierebbe di uscire dai radar del calcio che conta negando anche la possibilità a squadre come il Ludogorets di misurarsi contro le grandi d'Europa.

FORMAT - Per cercare di rendere il torneo di casa più interessante nel 2016 è stata cambiata la formula del torneo: basta girone all'italiana, via alla doppia fase. Si parte con 14 squadre al via, 26 giornate, le prime 6 si giocano il titolo in un mini campionato di 10 partite, ereditando comunque tutti i punti ottenuti nella regular season. La sostanza non è cambiata, col Ludogorets sempre campione. Anche se quest'anno il margine è stato minimo (un punto).

RICAVI - A causa dello scarso appeal, il campionato bulgaro non è un prodotto sul quale le TV investono: le società si spartiscono circa 500mila euro e la differenza la fanno i premi UEFA dati dall'accesso alle coppe europee. Al resto ci pensano le plusvalenze dalla cessione dei giocatori e il botteghino.

SODDISFAZIONE GENERALE - È fuori questione mettere in dubbio la permanenza del torneo nazionale. La nuova formula in due fasi piace e rende il torneo più interessante. Il gap delle inseguitrici sul Ludogorets si è accorciato e l'attuale sistema UEFA di accesso alle coppe è ritenuto il più equo.

POSIZIONE SULLA RIFORMA CHAMPIONS - Risponde Cristiano Giaretta, direttore sportivo del CSKA Sofia, in esclusiva per Tuttomercatoweb: "Col nuovo sistema di qualificazione in Champions rimarrebbero le briciole per gli ultimi posti, per le squadre bulgare come il Ludogorets o il CSKA Sofia sarebbe quasi impossibile accedere. Inoltre i club ricchi, che hanno più facile accesso al torneo, avranno la possibilità di giocare più partite incrementando ulteriormente il divario economico. Per fare un esempio il Real Madrid che già guadagna 200 milioni potrebbe arrivare fino a 900 col nuovo sistema. Praticamente irraggiungibile".

Ultimi dieci anni

2010 - Litex

2011 - Litex

2012 - Ludogorets

2013 - Ludogorets

2014 - Ludogorets

2015 - Ludogorets

2016 - Ludogorets

2017 - Ludogorets

2018 - Ludogorets

2019 - Ludogorets

Record vittorie consecutive: 9

CSKA Sofia(1954-1961/62)