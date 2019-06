Nuova Champions - Oggi speciale sui tornei europei. In Italia solo la Juve dice sì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie A ha detto no al progetto della nuova Champions. 14 voti contrari, uno a favore (Juventus), 4 astenuti (Milan, Inter, Roma e Fiorentina) un assente (Sassuolo). Secondo uno studio fatto circa l'impatto economico che avrebbe la riforma, il campionato italiano in proiezione perderebbe il 35% dei ricavi.

Senza parlare della perdita d'interesse di un campionato che da qualche anno a questa parte ne ha già piuttosto poco, sia agli occhi degli italiani e ancor di più dei tifosi stranieri. La Roma, per fare un esempio, con i criteri attuali si sarebbe già qualificata a dicembre per la Champions League successiva, rendendo inutile il campionato, considerata la distanza dalla Juventus prima in classifica.

"È una presa di posizione totale, spero che possa portare la UEFA ad una riconsiderazione del progetto e ad un adattamento, non preparandolo e inviandolo, ma interagendo con le cinque leghe più importanti" ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Gaetano Micciché.

Nel corso della giornata analizzeremo le posizioni delle maggiori leghe europee, facendo un check-up del loro stato di salute e dell'impatto che avrebbe l'eventuale riforma del massimo torneo europeo sui loro campionati.