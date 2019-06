Nuova Champions - Romania, Hagi pronto allo scontro con la UEFA

Non vive un momento di grande gloria il calcio rumeno. I tempi dello Steaua campione d'Europa nel 1986 difficilmente torneranno e a parte una fiammata nei primi anni 2000 dove si arrivò a un derby nei quarti di finale di Coppa UEFA (Rapid-Steaua nel 2004) il torneo è finito nelle retrovie tra scandali e fallimenti societari. La riforma Champions escluderebbe una volta per tutte la Romania dalla geografia europea, relegandola a un ruolo marginale in Europa League o nella terza coppa continentale che vedrà la luce dal 2021.

FORMAT - 14 partecipanti, prima fase con girone all'italiana e 26 partite. Seconda fase con le migliori sei a scontrarsi altre due volte per un totale di 10 partite. Ai preliminari di Champions la prima classificata, seconda e terza in Europa League.

RICAVI - In questa stagione l'ammontare dei ricavi da diritti TV in Romania è stato di 25,6 milioni di euro. Il Cluj campione ha incassato 2,7 milioni mentre l'ultimo classificato ha guadagnato 1 milione.

SODDISFAZIONE GENERALE - Per rendere il torneo più interessante nel 2015 è arrivata la riforma, inserendo regular season, playoff titolo e playout. Scartata l'idea di un torneo sovranazionale con altre squadre dell'est Europa.

POSIZIONE SULLA RIFORMA CHAMPIONS - Allo stato attuale raggiungere la Champions League per un club rumeno è arduo. Nei momenti di maggior gloria il Paese è stato rappresentato da due squadre, grazie alle ottime performances nei primi anni 2000 in Europa League. I problemi economici delle varie squadre ha fatto precipitare la situazione e con il nuovo sistema proposto dal 2024 sarebbe impossibile per un club della Romania accedere alla Champions. Di seguito le parole di Gheorghe Hagi, che oltre ad essere il più grande calciatore rumeno di tutti i tempi è anche presidente del Viitorul: "Scriveremo alla UEFA, perché si tratta di discriminazione. Chi vince il campionato nazionale deve giocare la Champions League. È l'unico modo per combattere le superpotenze. Una situazione simile ci fa precipitare in basso. La Romania ha traduzione, ha vinto la Champions e la Supercoppa europea. È importante per i nostri campioni rappresentarci in Europa" ha dichiarato alla stampa locale.

Ultimi dieci anni

2010 - Cluj

2011 - Otelul

2012 - Cluj

2013 - Steaua

2014 - Steaua

2015 - Steaua

2016 - Astra Giurgiu

2017 - Viitorul

2018 - Cluj

2019 - Cluj

Record vittorie consecutive: 6

Chinezul Timisoara (1921/22-1926/27) e Steaua Bucarest (1992/93-1997/98)