Nuova confronto tra Donnarumma e Dybala: palla al centro dopo le ultime sfide su rigore

vedi letture

Tra Juventus e Milan la sfida ha sempre il sapore di storia del calcio italiano e la Coppa Italia regalerà al pubblico un nuovo scontro, valido per l'accesso a una finale che ora fa davvero gola a tutti i partecipanti. Una sfida nella sfida sarà quella tra Dybala e Donnarumma, con i due contendenti che prima di scendere in campo ripenseranno ai rigori che li hanno già visti protagonisti l'uno contro l'altro nel recente passato. La finale di Supercoppa a Doha nel 2015 vide il portiere rossonero parare il rigore decisivo proprio alla Joya, che si legò al dito quell'episodio fino al 2017, quando in un match di campionato, al 96', lo stesso argentino riuscì a battere il portiere dal dischetto riscattando l'errore della finale. Un rigore contestatissimo che portò Donnarumma a uscire dal campo arrabbiatissimo e molto agitato. Dybala non ebbe "pietà" dello stimato avversario e dopo il triplice fischio lo raggiunse negli spogliatoi: "Ora siamo uno a uno" fu la frase lanciata per sottolineare la rivincita. Adesso la palla è di nuovo al centro e nei prossimi giorni sarà possibile un altro sorpasso. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.