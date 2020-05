Nuova decisione per la Bundesliga. Niente gara venerdì 15: la stagione riparte sabato 16

Nuova decisione sull'inizio della Bundesliga che arriva direttamente dall'Assemblea in corso in questi minuti. Nessuna gara prevista per venerdì 15. Il campionato prenderà il via sabato 16 maggio, spiega la Bild.