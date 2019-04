Nuova occasione persa, per la Lazio sabato sarà già una finale

© foto di www.imagephotoagency.it

Un punto tra SPAL e Sassuolo, la Lazio rivedere i fantasmi dello scorso anno e sabato, nella sfida contro il Milan, dovrà giocarsi il tutto per tutto in ottica Champions League: un pari non potrebbe certo essere definito un buon risultato, una sconfitta sarebbe addirittura devastante, probabilmente definitiva. L'unico punto raccolto nell'ultima settimana costringe dunque Simone Inzaghi a riprovare l'impresa riuscita contro l'Inter, vanificata però coi due successivi risultati: vincere a San Siro per tornare in pole per un posto in Champions, una posizione di vantaggio che il pari di oggi ha contribuito a vanificare. Il recupero con l'Udinese va considerato è vero, ma anche vinto e nell'ultimo periodo i friulani sono una delle squadre più cattive e in forma (7 punti in tre gare con la cura Tudor, ndr): il timore, concreto a questo punto, per i biancocelesti è arrivare ancora una volta a giocarsi la grande occasione di tornare in Champions e sciupare tutte le occasioni di chiudere il discorso.

Le pagelle del Sassuolo - Berardi fa sfiorare l'impresa, bene Demiral

Le pagelle della Lazio - Montagne russe Immobile, brutto rientro per Radu