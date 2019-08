Nuova stagione, vecchia Roma. Fonseca (per ora) è senza difesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' finita un'era per la Roma - sottolinea oggi Il Messaggero - ma ancora non ne comincia un'altra. Senza Totti e De Rossi, infatti, la nuova stagione dei giallorossi è partita come finì l'ultima. La difesa non tiene, perché addirittura peggiore, negli interpreti, di quella del campionato scorso: la tripla rimonta del Genoa (3-3) agevolata dalle gaffe di Fazio, Jesus e Mancini.

Il gioco di Fonseca piace, ma i calciatori arrivati a Trigoria durante l'estate non bastano per ritornare in Champions. Ma c'è ancora tempo per correggere questo gruppo incompleto e ridimensionato. Pau Lopez è l'unico rinforzo che parte titolare nella notte del debutto in campionato all'Olimpico - si legge -, ma gli altri 10 giocatori di movimento sono noti al pubblico, avendo fatto già parte della rosa nella stagione scorsa. Mancano alcune pedine nel 4-2-3-1, da prendere entro il 2 settembre. Una di sicuro. Dietro, come da richiesta anche in pubblico di Fonseca, è necessario l'acquisto di spessore che, in mezzo, sistemi la difesa dopo la partenza di Manolas.