Nuova Supercoppa, vecchie abitudini: Real di rigore con l'Atletico

© foto di J.M.Colomo

Nuova supercoppa, vecchie abitudini. Il Real Madrid di Zinedine Zidane mette le mani sulla Supercoppa 2019, nell'edizione che inevitabilmente si consegnerà alla storia. Non solo perché la manifestazione si è svolta su un campo neutro e fuori dalla Spagna, ma anche per via di una final four stile basket. I Blancos, poi, hanno vinto non avendo il diritto di partecipare ad una sfida di questo tipo visto che la partecipazione è sempre stata concessa alle due squadre che hanno trionfato rispettivamente in Liga e in Copa del Rey. Diritti o meno, il 'calcio moderno' ha ormai preso il sopravvento. Football nuovo ma vita vecchia, a vincere è ancora il Real.

FINAL FOUR - Una nuova formula interessante sotto certi punti di vista, con la vincitrice del campionato e la seconda classificata (in questo caso l'Atletico) e la vincitrice della coppa nazionale (Valencia) e la finalista. In questo caso l'ingresso in scena del Real si è reso necessario visto il doppio ruolo del Barcellona (i blaugrana hanno conteso il trofeo alla squadra di Marcelino). Una formula completamente differente, ma con il suo fascino: si allarga la possibilità di vincere il trofeo anche ad altre squadre, senza dimenticare lo spettacolo di avere due semifinali e una finale secca nel giro di pochi giorni, con le big di Spagna a sfidarsi in altri match spettacolari. L'opposto del concetto di doppia finale, ma lo spettacolo è sempre assicurato.

REAL DI RIGORE - Chi c'era a San Siro nel 2016 ha pensato ad un remake della sfida di Champions League, ma non c'è stata nessuna vendetta. In campo si è visto il solito spettacolo, da un parte la qualità del Real Madrid contenuta dalla concretezza dell'Atletico. Ennesima partita nervosa ma giocata ad alti ritmi, il solito derby acceso che non ha risparmiato un rosso nel finale (fallo di Valverde su Morata ad interrompere una chiara occasione da gol) e la solita rissa tra i giocatori meno diplomatici. Alla fine la lotteria dei rigori premia ancora le merengues, i colchoneros si fanno ipnotizzare dal solito Courtois e dalla poca lucidità in zona gol. La prossima settimana ripartirà il campionato, con le novità della supercoppa e le solite certezze. Barcellona, Real e Atletico si giocheranno l'ennesimo trofeo, ancora una volta.