Nuova vita tattica per Bernardeschi? Può fare l'esterno alla Zambrotta nel 3-5-2

Federico Bernardeschi in stile Zambrotta. E' il taglio tattico raccontato oggi da Tuttosport: Andrea Pirlo proverà l'esterno da quinto di centrocampo a tutta fascia nel 3-5-2 come l'ex campione del mondo azzurro. Per Berna non sarebbe la prima volta: lo ha fatto a Firenze con Paulo Sousa e anche alla Juventus, con Allegri in panchina, nella trasferta di Cagliari.