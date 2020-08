Nuove maglie, il quadro della Serie A 2020/2021: tutte le novità già annunciate

Non soltanto gli sponsor tecnici. In vista della Serie A 2020/21, cambiano anche le maglie delle 20 squadre del nostro massimo campionato. Non tutte, complici appunto le novità a livello di accordi, hanno già ufficializzato le divise della prossima stagione: ecco quelle annunciate fino a oggi.

Atalanta -

Benevento - Non ancora annunciata.

Bologna - Non ancora annunciata.

Cagliari -

Crotone - Non ancora annunciata.

Fiorentina -

⚜️ | UFFICIALE Fiorentina e il nuovo sponsor tecnico #Kappa presentano le divise home e away per la stagione 2020-21! 🔥

➡️ https://t.co/JmKYa5bOe0 Disponibili da oggi su https://t.co/sO7oxu2BtI e nei negozi Fiorentina Store 👕#QuestaèFirenze#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/4fqmPHJkia — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 21, 2020

Genoa - Sarà annunciata domani.

Hellas Verona -

Inter -

Juventus -

OUR STRIPES ⚪⚫ OUR STATEMENT Vi presentiamo la nuova maglia Home Juventus 20/21. Disponibile ora ➡️ https://t.co/63idLSUCDp#LiveAhead — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 30, 2020

Lazio -

Milan -

Napoli - Non ancora annunciata.

Parma - Non ancora annunciata.

Roma -

🟨🟧🟥 Shop the new shirt collection now! #ASRoma — AS Roma English (@ASRomaEN) July 31, 2020

Sampdoria -

Sassuolo - Non ancora annunciata.

Spezia - Non ancora annunciata.

Torino - Non ancora annunciata.

Udinese - Non ancora annunciata.