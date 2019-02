Nuovo anno, nuovo Nainggolan: il Ninja si ritrova e trascina l'Inter

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Nuovo anno, nuovo Radja Nainggolan. Il 2018 del Ninja era iniziato col celebre video di capodanno ai tempi della Roma e finito con la sospensione per motivi disciplinari in casa Inter. Nel mezzo, il trasferimento ai nerazzurri, seguendo il suo mentore Luciano Spalletti. Quasi 40 milioni di euro per ritrovare lo smalto perso nell'ultimo anno di Capitale. Il belga, a inizio 2019, ha fatto la lista dei buoni propositi: anzitutto, tornare decisivo in campo. Via il bad boy, dentro il bravo ragazzo che festeggia San Silvestro in famiglia, allenandosi anche il primo dell'anno.

Sforzi ripagati sul campo, per la festa di San Siro. Il gol del 2-1 contro la Sampdoria ha restituito la vittoria casalinga, che all'Inter mancava da Santo Stefano, senza il Ninja in campo. Si è ritrovato? Una rondine non fa primavera, ma questo inizio di anno pare dire di sì. Nainggolan ha cucito i reparti stasera, ha retto un centrocampo spesso messo in difficoltà da quello blucerchiato, ha regalato i tre punti a Spalletti. Leader in campo, come lo era stato soltanto sporadicamente in questa stagione. Quasi un messaggio, per l'altro protagonista di un caso a tinte nerazzurre. Diventare bravi ragazzi si può. E conviene.